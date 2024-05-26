CLOUDY クラウディ　キャンバス　トート　バッグ　ベージュ　S

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2023年最新】クラウディクラウディの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】クラウディクラウディの人気アイテム - メルカリ

横（上辺）32cm/横（下辺）17cm/高さ21cm/マチ14.5cm/持ち手36cmキャンバス地にインパクトのあるフェイクレザーを組み合わせたオールシーズンお使いいただけるトートバッグ。フロントのフェイクレザーには、CLOUDYが大切にしている言葉の一つ“ALLCOLORSAREBEAUTIFUL”「色なんて関係ない、色にレベルはない、全ての色は美しい」というメッセージを大きくプリントしました。内側には伝統のアフリカンファブリック”キテンゲ”を使用し、鮮やかなバッグの中を演出。国民に愛されたこの生地は、普段着から赤ちゃんの抱っこ紐、儀式など幅広く現地で使用されている伝統の生地。彼らの主張や表現が凝縮されたテキスタイルは中を覗くたびにワクワクさせてくれます。バックに付いたアフリカンファブリックの小さなポケットもポイント。Sサイズはボトルも収まる広いマチに収納に便利な内ポケットも付いています。一年を通して、様々な場面で活躍してくれるアイテムです。渋谷限定カラーです。