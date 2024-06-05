美品✨フルラ ショルダーバッグ DUCALE ドゥカレ 「ヴェネチアへの旅 ...

裏側にわずかな汚れ（最後の写真）がある以外、スレや汚れなく綺麗な美品です。状態的にはご満足いただけると思います。FURLAフルラ定価¥115,500「ヴェネチアへの旅」をテーマとするフルラ2018年春夏コレクションジャガードを用いたスペシャルアイテムです。様々な文化が交錯する水の都・ヴェネチアの魅力を、形や色、ディテールの中で表現。ヴェネチアの歴史的名所や宮殿の壁紙などの装飾に用いられるベルベットやブロケードをモダンに再解釈し、アニマルやボタニカルパターンの遊び心あふれるマテリアルです。■サイズW26×H20×D9cm■素材レザー 本革柔らかくて触り心地よいです。管理番号0306.7590.12600



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