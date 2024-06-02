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- セルフォードブラウス36ベージュ新品未使用
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商品詳細
カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋celfordの薄手のブラウスです。肩を少し落とし気味に着られるデザイン新品未使用ですがタグはとってしまいました。定価15000円ほどよろしくお願いします。
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