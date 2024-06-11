新品☆ワコール☆サルート☆復刻版・ゼーン☆ＢＬ☆キャミソールＬ＆ソングＭ

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＊「自己紹介」を必ずお読み頂き、ご納得の上、ご購入をお願い致します。＊他のサイトでも出品をしておりますので、購入前にお問い合わせをお願い致します。＊お値下げ交渉はお断りさせて下さい。『商品説明』・品名・・・店舗限定品・サルート『復刻版・ゼーン』・サイズ・・・キャミソールL（サイドにファスナー付き）＆ソングM・カラー・・・ブラック・状態・・・新品・タグ付き『復刻版・ゼーン』サルートファンから劇的に愛されたコレクションを９７グループとして甦らせました。艶感のあるサテン生地と大粒のスワロフスキー・クリスタル。煌めき素材が美のハーモニーを奏でます。洗練された色と光沢は格別の趣。身にまとうと、神秘的なオーラに包まれます。貴重な復刻コレクションを、ぜひあなたの肌に。＊発送は「らくらくメルカリ便（ネコポス）」を利用させて頂きます。＊他の郵送方法がご希望の場合は、差額追加で変更可能です。＃サルート＃店舗限定品＃復刻版・ゼーン