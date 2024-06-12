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レア　稀少　HERMES　エルメス　スカーフ　カレ90　球体が奏でる音楽
商品番号 R94939751478
商品名

レア　稀少　HERMES　エルメス　スカーフ　カレ90　球体が奏でる音楽
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 22,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致しました#blueskynami　で出品一覧ご覧いただけます数ある出品の中からご興味お持ちいただきありがとうございますこちらはHERMES　エルメスのスカーフ　カレ　90でございますコレクターズアイテムとして大人気のビオラ柄LaMusiquedesSpheres球体の奏でる音楽　でございます現在直営店では手に入りにくい稀少な柄とカラーでございます柔らかい生地感でございますクリーニング済みでございます別出品のカタログで結び方をお楽しみいただけますご自身を楽しませるアイテムの1つにいかがでしょうか　p(^-^)q個人の保管になりますご理解いただけるかたご検討願いますエルメスの箱　紙袋ございます以前東京銀座メゾンエルメスで購入致しましたご購入希望者優先にお譲りいたします申し訳ございませんが専用はいたしません出会ったときがベストタイミングです☆カラー水色　ブラウン☆作品名LaMusiquedesSpheres球体の奏でる音楽☆サイズ９０cm×９０cm☆素材シルク　100%仕事をしているため即時の対応ができないことがございますできる限り速やかな対応を心がけます
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