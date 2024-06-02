LOEWE ロエベ マフラー アナグラム モヘア ウール ロゴ刺繍

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LOEWEマフラーロゴ刺繍ロエベ高島屋岡山店で購入ベージュ×ライトグレーバイカラー新品ではございませんが、大きな傷よごれはなくまだまだお使い頂けるかと思います。モヘア73％ ウール27%MADEINSPAIN約128cm×18cm（フリンジ除く)フリンジ約7.5cm*素人採寸で誤差がございます。○ご覧のモニターにより色目が異なって見える場合がございます。○刺繍ロゴの上の皮紐部分にうすい黒ずみがあります。○表面がぼわぼわっとなっています。○わずかに糸が出ている個所がございます。○保管時のしわ等がございます。○折り畳んでぎゅっとつめてネコポス配送になりますので、しわ等が入ります(しわが少ない方がよい方は、プラス650円で宅急便も承ります)○完璧な新品をお求めの方、細かい点で気になる方はご購入はお控え下さいませ。ペット・喫煙者はおりません。カラー...ベージュ