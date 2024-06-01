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MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ ブラック 2way 鞄
商品番号 N22979034493
商品名

MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ ブラック 2way 鞄
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⧉即購入大歓迎⧉スピード発送ꕤ商品詳細　　こちらアウトレット　　MICHAELKORSマイケルコースにて　　購入した2wayタイプのバッグです。　　ハンドバッグでのお使いの他に、付属の　　ベルトをつけてショルダーバッグとしても　　お使いいただけるアイテムです。ꕤ色・柄　　ブラック・無地ꕤ商品状態　　新品未使用で、購入時に入ったいた　　袋に入れて自宅保管をしておりました。　　ショップ袋、保証証などは買ってすぐに　　破棄してしまったため手元にございませんが　　アウトレットで購入した超美品の　　正規品となっております。　　汚れや傷などは一切なくとても綺麗な状態です。　　チャームやバッグの金具部分も　　傷などございません。　　しかし、購入してから自宅保管でしたので　　気になる方はご遠慮ください。ꕤ発送方法　　らくらくメルカリ便にて発送予定です。　　　気になる方はぜひご検討ください！カラー···ブラック種類···ハンドバッグ特徴···2way
http://narcologia.ru/goods/sci-fi332247.html
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