MICHAELKORS マイケルコース ハンドバッグ ブラック 2way 鞄

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⧉即購入大歓迎⧉スピード発送ꕤ商品詳細 こちらアウトレット MICHAELKORSマイケルコースにて 購入した2wayタイプのバッグです。 ハンドバッグでのお使いの他に、付属の ベルトをつけてショルダーバッグとしても お使いいただけるアイテムです。ꕤ色・柄 ブラック・無地ꕤ商品状態 新品未使用で、購入時に入ったいた 袋に入れて自宅保管をしておりました。 ショップ袋、保証証などは買ってすぐに 破棄してしまったため手元にございませんが アウトレットで購入した超美品の 正規品となっております。 汚れや傷などは一切なくとても綺麗な状態です。 チャームやバッグの金具部分も 傷などございません。 しかし、購入してから自宅保管でしたので 気になる方はご遠慮ください。ꕤ発送方法 らくらくメルカリ便にて発送予定です。 気になる方はぜひご検討ください！カラー···ブラック種類···ハンドバッグ特徴···2way