バーバリーロンドン　ジャケット　日本製　サイズ42

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バーバリーロンドンのジャケットです。カラーはベージュで、サイズは４２、日本製の商品になります。三陽商会の株主優待セールにて購入した為、正規品です。裏地はバーバリーらしいチェック柄になっています。生地は厚めで秋にぴったりなジャケットだと思います。家族の品ですが、着る機会がない為、お譲りいたします。●サイズ：タグ表記４２(LLサイズ)肩幅40cm身幅46cm着丈60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%裏地身頃 キュプラ、ポリエステル袖部分キュプラ素人検品の為、見落としがある場合がございます。●状態：目立った汚れ、ほつれなどはありません。長期保管品、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。写真の光の関係で実物と多少色味が異なりますが、ご了承ください。宅急便での発送になります。保管しておりました衣装カバーに入れた状態でお送りいたします。ハンガーはつきません。＊お値下げによるコメントはお控え願います。こちらのタイミングで考えたいと思っております。カラー···ベージュフード···フードなし季節感···春、秋、冬