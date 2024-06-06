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商品詳細
種類···茶道具茶杓 長さ約18.3センチ 筒 長さ約21.4センチ 径約2.7センチ大徳寺527世 三玄院に住す、長谷川寛州の茶杓にて、銘は萩衣。目立つ傷や汚れ等は無く、状態は良好です。共箱も若干のヤケが見受けられるますが、綺麗な状態です。下削りの遊山の共箱になっています。
http://narcologia.ru/goods/perforce34165.html
http://narcologia.ru/goods/procurement355933.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate951477.html
茶道具 茶杓 大徳寺527世 寛州 銘 萩衣 - 漆芸
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未使用 宝尽くし蒔絵 布袋茶器-
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