エルメス ベアン スフレ 二つ折り 財布 長財布 紫 パープル 正規品 新金具

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ご覧いただきありがとうございます❁⃘*.゜■商品紹介人気のエルメスべアンスフレ。しっとりとした秋色の貴品あるお財布があなたの日常を楽しませてくれます。バッグの中から取り出すと、エルメス特有の上品さを醸し出します。これから紅葉の秋が訪れます。お財布の新調にお一ついかがでしょうか。■商品説明エルメスベアンスフレ刻印□K【サイズ】縦約17cm×横約9cm【仕様】カードポケット×5 マルチポケット×4 小銭入れ×1【付属品】なし【購入先】KOMEHYO■商品コンディションＨ金具に差し込む部分を、専門業者様にて補修して頂きましたので、すんなり入り気持ちよくお使い頂けます。☑︎破れや角スレなく良品です。☑︎ベタつきございません。☑︎糸飛びもほぼないとみております。︎︎⚠️パソコンや、スマホの環境により若干お色味が変わることもございますので、ご了承ください。■その他※発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便となります。※レターパックが早いと判断したときは変更いたします。※詳細は画像をご参照いただき、ご不明点はご質問ください。※中古品売買の特質をご理解頂き、神経質な方はご購入をお控えください。※到着時に大きな破損や不具合があった場合は3日以内にご連絡ください。※こちらはリペア済み商品です。