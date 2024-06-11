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セルフォード　グログランワンピース
商品番号 K64124029862
商品名

セルフォード　グログランワンピース
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に購入し、自宅内での試着のみです。タグははずしております。外に来ていく機会がないため出品します。自宅内保管ですので、少しシワがついています。サイズは38号です。袖丈···袖なし
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