美品レアグラデ 正規品 バーバリー ウールシルク ストール チェック ...

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BURBERRYバーバリー正規品 ウール シルク ガーゼ珍しい グラデーション チェックジャンアントチェック ノバチェック の大判ストール スカーフマフラー ロングマフラーレディース メンズ です透け感のある薄手の上質なシルクとウール素材で真冬は少し寒い感じですが春夏秋冬オールシーズン使えると思います長さ 幅もたっぷりしていて大きいサイズなので色々な巻き方を楽しめると思います春夏のエアコンの効いた場所の冷房対策でもカーディガン代わりに羽織ったり膝掛けにして使っていただくこともできます薄手で小さく畳んで持ち歩くのにもとても便利です表記サイズ 220✖️70cmウール51%シルク49%の上質な生地のイタリア製で とても軽くてカシミヤ カシミア100%まではいきませんがしなやかで肌触りもいいですこのタイプのスカーフ ストール でベージュのチェックの物はたまに見かけすがベージュ ブラウン 茶色のグラデーションのチェックの物はかなり珍しいと思います大手リサイクルショップでほぼ未使用の状態で購入して数回使用しただけですわずかな使用感はありますが画像の様に着用の際に目立つダメージや不具合等無くはなくこの感じのスカーフは使っているとフリンジがよれたりほつれたりしてしまいますがフリンジも含め全体的にキレイないい状態で長くお使い頂けると思います入手困難の高級感のあるスカーフストールですお探しだった方はこの機会に是非‼︎丁寧に梱包してメルカリ便でお送り致します中古の品である事をご理解の上ご購入お願い致しますご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください♪他にもバーバリーズ Burberrysやディオール diorのトロッター CDロゴ セリーヌ CELINEの レディース馬車金具 ブラゾン マカダム トリオンフ のネックレス チョーカー ブレスレット ベルト ブローチ バッジハンドバッグ ショルダーバッグ ミニボストンバッグ トートバッグ なども出品しています#あやのディオールセリーヌ