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トップサン ブースター
商品番号 S55320485888
商品名

トップサン ブースター
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップサンブースターNO.136比較的綺麗な状態かと思われますが完品を求められる方はご遠慮ください必要であれば四つ角のお写真も撮りますのでコメントください梱包→硬貨ケース、水濡れ防止即購入可能ポケモンポケットモンスターシールステッカー
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