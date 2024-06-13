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【HERMES】カレ70 sur les rives du LEMAN スカーフ
商品番号 V55849880872
商品名

【HERMES】カレ70 sur les rives du LEMAN スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのカレ70、国内購入のお品です。surlesrivesduLEMAN湖畔、川沿いの風景を描いた絵画を見ているような、芸術的な一枚で、巻いたときの色の出方がとても美しいです。カレ90のように大判ではなく、日常的に使いやすいサイズ感です。カレの中でもあまり見かけない珍しい柄で気に入っておりますが、クローゼット整理のため出品致します。【素材】シルク100%【サイズ】65×65cm※多少の誤差はご容赦ください。【状態】着用に支障あるような大きなダメージはなく、まだまだ愛用いただけるかと思います。画像9のような糸つれや、使用時のシワなどございますので、ユーズドであることをご理解のうえご検討ください。生地はパリッとしたハリがあるタイプではなく、ビンテージシルクのような、くたっとした感じです。多少の見落としやタタミジワなどはご容赦ください。HERMESエルメススカーフストールマフラーショールバンダナレマン湖ローヌ川ジュネーブスイスヴィンテージカレウォッシュ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク
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