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美品　Chloe カシミアショールマフラー
商品番号 A36247229491
商品名

美品　Chloe カシミアショールマフラー
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chloeカシミア　マフラー薄いベージュピンクです。上品な色で、オケージョンの羽織や、お着物の羽織にもなると思います！使う機会あまりないため出品します。数回のみ使用、クリーニングに出してから保管しておりました。自宅保管であること、ご了承ください。また圧縮しての発送いたします。ご了承くださいませ。幅　50cm長さ(フリンジ除く)約166cm
http://narcologia.ru/goods/waveform222117.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome613343.html
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