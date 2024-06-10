美品　Chloe カシミアショールマフラー

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商品詳細
Chloeカシミア マフラー薄いベージュピンクです。上品な色で、オケージョンの羽織や、お着物の羽織にもなると思います！使う機会あまりないため出品します。数回のみ使用、クリーニングに出してから保管しておりました。自宅保管であること、ご了承ください。また圧縮しての発送いたします。ご了承くださいませ。幅 50cm長さ(フリンジ除く)約166cm
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