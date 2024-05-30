銀座和光 WAKO レザー×ホースヘア ブラック ゴールド金具 ハンドバッグ

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商品詳細
○WAKO銀座和光レザー×ホースヘアゴールド金具黒ブラックハンドバッグフォーマル○サイズ横幅上部25cm〜下部28.5cm高さ22cmマチ10cm○状態オークションサイトで購入した商品です。使用しなくなったので出品致します。多少のスレ薄い小傷あり。内側汚れがある箇所がございますのでご理解の上ご購入ください。○カラーブラック黒○素材レザー×ホースヘアゴールド金具○発送お支払い後1〜2日前後で発送します。0415
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