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ザネラート　ポスティーナベビー
商品番号 Q54475880617
商品名

ザネラート　ポスティーナベビー
ブランド名 ザネラート
特別価格 税込 6,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルティニークで4年程前に購入3回程度しか使用していません。きれいです。角スレもないです。希少なデザインがとても素敵でおしゃれです。バッグがたくさんあるのでお譲りしてお使い頂ければ幸いです。横19㌢縦13㌢マチ11㌢素人採寸ですので誤差はご容赦下さい。素材···牛革(本革)カラー···グレー神経質な方はご遠慮ください。
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