fashionnova】オレンジ 蛍光色 ロングワンピ セパレート ...

タグ付き 新品 未使用USロサンゼルスからの直輸入♡円安なので日本円だと1万以上はするかと思います。定価よりもお安く出品していますので是非この機会によろしくお願いします蛍光オレンジのロングワンピです。上と下でセパレートになっているので、場合によっては別々に着用okです。パーティーやクラブフェスやイベントなどで着用しても目立って可愛いです♡色はモデルさんの色よりもう少し濃いです。個々で感じ方違うので、完璧を求める方はご遠慮下さい。サイズXSセットアップ 2点セットです。平置き実寸サイズトップス肩幅24総丈37胸囲27ウエスト19胸元開き13スカート丈76ウエスト29裾18お尻周り28ぴったりです。伸縮性あるのでピチッとしたのが好きな方やボディコン好きな方よろしくお願いします素人保管のため、また海外製品 輸入なので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。◾️その他特典♡→他の商品とおまとめ購入でお値下げ可能です^-^フォーエバー21.ZARA.Bershka.guUNIQLOh\u0026m.StradivariusForever21など、プチプラファストファッションが好きな方海外ブランド海外の洋服ファッションノバ Americaneaglegapエイソスfashionnovaブーフー boohooブーフークラス などが好きな方もぜひ(**)#デニム#オールインワン#ジーンズ#カイリー#カーダシアンZARAH\u0026MGAPOLDNAVYcocaShasaUrbanOutfittersHOLLISTERAbercrombie\u0026FitchAmericanEagleTOPSHOPSuperdryBershkaPULL\u0026BEARMANGOcoca



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