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カルティエcドウバッグ
商品番号 M59549516336
商品名

カルティエcドウバッグ
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 28,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュトートバッグ種類···トートバッグ素材···レザー(本革)以前こちらのサイトで購入させてもらった物になります。譲り受けてから、一度も使用しておらず、箱に保管してありました。素敵なバッグですが、金欠の為手放す事にきめました。新品並みの綺麗な商品です。付属品全て揃っております。仕事の為返信が遅れる時もありますが、ご質問ありましたら、コメントお願いします。高額商品の為返品不可とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/calling327050.html
http://narcologia.ru/goods/recycling436014.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless339459.html
カルティエcドウバッグ-
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カルティエcドウバッグ - www.ankuramindia.com
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