myse MS-80G GRAY

myseMS-80GGRAY#ヤーマン2022年4月に購入。2022年10月以後使用しておりません。冷暗所で保管しておりました。今後も出番がなさそうなので代わりに大切にしてくださる方にお譲り致します。付属品等はすべて揃っております。（お送りする商品は画像のものがすべてです）取扱説明書兼保証書はございますが購入当初から未記入でした。動作確認済みです。素人の自宅保管品です。細かい点が気になる方はご遠慮ください。あくまでUSED品ですので、その点ご理解の上でご購入をお願い致します^^#YAMAN#yaman#ヤーマン#myse#MS80G#ミーゼ#スカルプリフト#スカルプリフトアクティブタイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式



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