マクロス MEK-88WH WHITE

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マクロス マルチライスクッカーリシェフホワイト2.5合 MEK-88WH新品未使用です。1~2人暮らしにちょうどいい2.5合炊き、軽量小型のコンパクトサイズ炊飯器です。炊飯はもちろん、おかずやデザートまで。◆多彩なモード多様なメニューに対応できる7種のモード白米、早炊き、玄米、お粥、ヨーグルト、調理、ケーキ◆タッチパネル電源を入れた時だけ文字が表示される操作パネルで、よりスタイリッシュに。◆保温機能調理後は自動で保温に切り替わり、最長24時間まで保温機能が働きます。◆予約タイマー調理開始をタイマーで予約1～24時間※白米・玄米・お粥・調理モード◆お手入れ楽々内蓋の取付け取外しが簡単！パッと外して簡単水洗いタッチパネル式の液晶だから、サッと拭いて簡単キレイ◆レシピブック付属ごはん、おかず、デザート、簡単に作れる炊飯器レシピ21種炊飯量···～3.5合未満