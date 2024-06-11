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ipad pro ライトニング ケーブル 純正 対応 充電機 1本
商品番号 O82757510338
商品名

ipad pro ライトニング ケーブル 純正 対応 充電機 1本
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 90,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━長さ:1ｍ本数:1本当店の製品はApple社純正品と同等品質の充電ケーブルです。ケーブル製造会社から直接仕入れている商品となります。こちらのケーブルは、最新iOS対応はもちろん、データ転送も可能になっております。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◤◢◤◢料金表◤◢◤◢5本以上のまとめ買いがお得です♪1本:300円3本:699円5本:999円10本:1800円★複数をご希望の方はショップ内からお選び下さい♪━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◤◢◤◢対応機種一覧◤◢◤◢≪iphone≫iPhone6/iPhone6s/iPhone7/iPhone8/iPhoneSE/iPhoneSE2/iPhone7Plus/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXR/iPhoneXS/iPhone11/iPhone11Pro/iPhone11ProMax/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax≪iPad≫iPad４世代/iPadAir/iPadAir2/iPadmini/iPadmini2/iPadmini3/iPadmini4/iPadProLightning充電器ライトニング充電ケーブル純正充電器丈夫耐久性抜群正規Apple本体ケーブル最新アイホンアイフォンスマホ充電コード━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【配送方法】・普通郵便にて発送致します。・基本的に24時間以内に発送対応致します。【注意事項①】こちらは原価が高く品質の高い製品です。これ以上の値下げなどは一切できません。安い物を希望される方は他の方からご購入下さい。【注意事項②】在庫はありますので即購入して頂いて構いません。購入して良いですか？などのコメントは不要です。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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