ケノン脱毛器　Ver.8.4　 眉毛脱毛器付

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ケノン脱毛器家庭用脱毛器Ver.8.4眉毛脱毛器付色：パールホワイトスーパープレミアムカートリッジ付属品箱・取扱説明書・電源コード・サングラス・巾着袋2020年秋に公式サイトで購入し(￥69,800-)使用していましたが、その後脱毛サロンに通ったため、あまり使用しておらず良品です✨眉毛脱毛器は未使用です。写真1枚目は鏡にモザイクを入れましたが、鏡は写真8枚目を御参照ください。残量やショット部分は写真にてご確認ください。中古品のためご理解の上ご検討ください。発送の際は箱の周りを緩衝材で包みたいと考えています。ご質問等ありましたらコメントいただけますと幸いです。ご検討よろしくお願いします。#ケノン#家庭用脱毛器#脱毛器#KENON