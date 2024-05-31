N BOX custom 28年式

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NBOXcustom年式28年走行距離164000キロ車検R7年1月19日現状不具合、ブーツ類破れなしです。エンジン、CVT、エアコン、良好です。ドライブシャフトブーツ左は新品交換してます。プラグは15万キロでDENSOイリジウムタフに交換済み。ブレーキパッド163000キロ交換済み。タイヤ ミシュランエナジーセイバー41年前に交換済み。まだまだ使えます。エンジンオイルは化学合成油を新車時から5000キロで2回に1回エレメントも交換して来ました。お引取り前にはもう一度オイルエレメント交換します。スタッドレスタイヤホイールも4本あります。ナビもついてます。内装、外装はそれなりに掃除、洗車してお渡しします。現車確認は土日で宜しくお願い致します。購入後はノークレーム、ノーリターンでお願い致します。大事にして来た思い出の車なので大切に乗ってくださる方居ましたらよろしくお願いします(^^)通勤、通学、免許取り立て練習で使う方などには凄く向いていると思います♪年式がまだ若いのでお得だと思いますよ(^^)名義変更などは色々と話し合いしましょう♪金額は表示価格以上は頂きません。状態維持のため距離が少し増えますカラー···ブラックボディタイプ···軽自動車年式···平成28年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···15万km〜