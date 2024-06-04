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商品詳細
c35ローレルから取り外した物となります前乗ってた時に社外ナックルに変えて外したものになります。s15などシルビア系統にも使えると思います。東京都から直接取引希望です。どうしても配送な場合は考えます。御質問等あればよろしくお願いします。早期直接取引方は値段下げます
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