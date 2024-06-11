キレイ‼️‼️車検2年付‼️‼️33.8万円‼️‼️ノート‼️

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商品詳細
＊値引き交渉は一切受けません。[車両情報]・車名ノート・グレード XDIG-S・年式H25年式・車検 2年付・走行距離 78000km・排気量1200cc・修復歴 無し・装備 スマートキー、ナビ、TV、バックカメラ、ETC [注意事項]・現車確認必須❗️・現状販売❗️・別途月割り自動車税❗️
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