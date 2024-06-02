染付 猪口 平安善五 永樂

染付猪口酒器銘平安善五永樂善五朗家庭内での茶事、神事、暦事に使用する為に維持していましたが、初式に還り白磁で新調した為に不要分を出品致します。かなり薄い素地に焼かれており、製作の難易度の高い時代物としても優品です。割れや欠けは御座いませんが、手作りによる製作当時の技術、技法による歪みやムラ等は御容赦下さい。使用による擦れはあるかと思います。



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