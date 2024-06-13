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群馬県ホンダ除雪機ハイブリッド
商品番号 A53232233603
商品名

群馬県ホンダ除雪機ハイブリッド
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 121,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

爺ちゃん購入後雪がほとんど降らず数回しか使わず車庫に置いてあります。ほこりがぶってますがほぼ新車です笑近ければ搬送します
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