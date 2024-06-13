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CB250T CB250N ホーク クラッチ板 ガスケット　スプリング　149A
商品番号 A92738789221
商品名

CB250T CB250N ホーク クラッチ板 ガスケット　スプリング　149A
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダ　HONDA純正新品CB250TCB250N250用　クラッチ板　フルセットフリクションディスク　A×6フリクションディスク　B×1クラッチプレート　AΧ6クラッチプレート　B×1スプリング　×4ベアリング　×1クラッチカバーガスケット　×1即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。エンジン　パッキン　ガスケット　クラッチ　クラッチバン　ホークバブ　クラッチ板　ホーク2オーバーホール
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