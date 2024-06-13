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CBX400F 1型 初期用 クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX
商品番号 N64915109987
商品名

CBX400F 1型 初期用 クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 8,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダ　純正　新品▪︎CBX400F1型初期用▪︎クラッチ板フルキットクラッチフリクションディスク　×6クラッチプレート　×5クラッチスプリング　×4クラッチリフターベアリング　×1クラッチカバーガスケット　×1セットです。こちらは1型初期型用ジャダスプリングシート、クラッチプレートスプリングが入っていないタイプになります。エンジン番号がNC07E－1000001～NC07E－1020454に適合します。必要な方よろしくお願い致します。35A17800CBXエンジン　クラッチ　パッキン　ガスケット　クラッチスプリング　オーバーホール
http://narcologia.ru/goods/browse318791.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic431712.html
http://narcologia.ru/goods/peroration197515.html
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