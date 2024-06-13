CBX400F 1型 初期用 クラッチ板 フルキット クラッチ エンジン CBX ...

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商品詳細
ホンダ 純正 新品▪︎CBX400F1型初期用▪︎クラッチ板フルキットクラッチフリクションディスク ×6クラッチプレート ×5クラッチスプリング ×4クラッチリフターベアリング ×1クラッチカバーガスケット ×1セットです。こちらは1型初期型用ジャダスプリングシート、クラッチプレートスプリングが入っていないタイプになります。エンジン番号がNC07E－1000001～NC07E－1020454に適合します。必要な方よろしくお願い致します。35A17800CBXエンジン クラッチ パッキン ガスケット クラッチスプリング オーバーホール
http://narcologia.ru/goods/browse318791.html
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