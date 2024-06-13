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希少 ホンダ DIO SP AF18 実働 エンジン AF18E 圧縮あり
商品番号 U93409554922
商品名

希少 ホンダ DIO SP AF18 実働 エンジン AF18E 圧縮あり
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料無料☆【ホンダ　ディオSPAF18実働エンジン圧縮あり】の出品です！◎商品説明ホンダ　DIOSP　車体番号　AF18-1305〜エンジン型式AF18E-130から取り外しました。状態は写真でご確認ください。※実働車からの取り外し※動作確認済※中古品のため見落とし、小傷等ご理解下さい。◎適合車種ホンダディオスーパーディオAF18※流用はお調べ下さい。☆----------------------------☆この他にも多数商品出品しておりますので宜しければご覧ください！！→#Libertyパーツ【まとめ買い値引き】いたしますので、ご相談ください！！☆----------------------------☆#ホンダ#HONDA#DIO#ディオ#AF18#SP#希少#純正#スクーター#原付#５０cc
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