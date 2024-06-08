YAMAHA XJR400R RH-02J 純正キャブレター

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予備部品として持っていましたが、車体を手放した為、出品致します。動作は未確認のため、OH前提の商品とお考えください。固着はありません。かなり綺麗な方だと思います。xjr用キャブレターです。気になる事あれば気軽にコメントお願い致します。XJR4004hmXJR400R4hmXJR400Rrh02j前期 中期 後期検索。当時物RPMウエダBEETキジマGS400GSX400EGT380RG250EGS750GT750Z400FXKH400CBX400FCBR400FCB400FOURホークXJ400バリオスninja250Z250FTR1-ZRG250EGSR250GSX250ESS250GT250ST250バンバン200RZ350SR400XJ400XJR400GPZ400FKH400Z400FXZ400GPゼファー400ZRXSS400SS350GS400MK2Z1-RZ1Z2Z750RSエイプモンキーゴリラCB50CRM50ダックスジャズマグナ50MBX50NS-1NS50FNSR50GSX400EGSX400FインパルスGT380CB1100CB900FCB1300SFCB750FCB750KCBX1000CBX550FSS750SS500GT750GS750GS550GT550GSX750SGSX1100Sヨシムラボルティエストレア250TRCB35FOURCB400FOURCB400NCB400SSCB400SFCB400TCBR400FCBX400Fスーパーホーク CB250NCB250RSCB50TCBR250RFTR223マグナ250GX250RD250RZ250RZR250TW200KH250