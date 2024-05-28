【joyさま】PRANAROM ペパーミント BIO 10ml プラナロム 精油

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プラナロム社【BIO】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません。■ペパーミント BIO10mlーーーーーーー使用期限：2027.10ノート：トップ香り：フレッシュ、ミント系の香り禁忌：必ず注意事項をご確認くださいーーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ オレンジ、グレープフルーツ・レモン メリッサ・レモングラス ラベンダー マジョラム・ローズマリー サイプレス・シダーウッド ベンゾイン などーーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理している 安全で確実なアロマセラピーのためのケモタイプ精油です。【BIO】と記載あるものは、オーガニック認定を受けた印です海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・許可がない限り妊娠中や授乳中、乳幼児のお子さまには使用を控えましょう・頻発月経や月経過多の方は使用を控えましょう・敏感肌を刺激することがあります・高血圧の方は使用を控えましょう・てんかんの発作を起こすことがある方は使用を控えましょう・多量（高濃度）に用いるのは控えましょう ※大人でもブレンドする滴数の全体の10％、子どもは5％以下・いかなる場合でも責任を負う事はできません#PRANAROM#プラナロム#エッセンシャルオイル#精油#リフレッシュ#ペパーミント#オーガニック#BIO#tttアロマ