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ナノバブル　デンタル　保湿　ジェル
商品番号 G58859167699
商品名

ナノバブル　デンタル　保湿　ジェル
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 8,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナノバブル水素に特化した商品です。デンタルジェル１２０g２本単価3850円スキンウォータージェル50g16,500円ハンドメイドねり石鹸80g2,750円合計26,950円です。
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