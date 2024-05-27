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ラルチザン　アンテリュー フィグエ　フレグランスキャンドル　175g
商品番号 S18496100130
商品名

ラルチザン　アンテリュー フィグエ　フレグランスキャンドル　175g
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、未開封のまま保管しておりました。ふんわりと優しい香りとともに、キャンドルの炎のゆらぎが穏やかな気持ちへと導き、心地良いリラックスした空間を演出します。おウチ時間やインテリアとしてお使い頂けます。画像1、2枚目外箱の中心が白っぽく写っている部分がございますが、撮影時の反射によるものでキズではございません。容量…175g箱…8.3cm×9.8cm×8.3cm
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