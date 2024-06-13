【AYAさま】PRANAROM ラヴィンツァラ BIO 10ml プラナロム

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プラナロム社【BIO】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■ラヴィンツァラ（ラベンサラ）BIO10mlーーーーーー使用期限：写真2枚目ノート：トップ香り：ユーカリに似たスーっとするさわやかな香り禁忌：下記の注意事項を必ずご覧ください。ーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ グレープフルーツ・レモン・ベルガモット カモミールローマン・ゼラニウム・ラベンダー クラリセージ・マジョラム ジンジャー シダーウッド・サンダルウッド・サイプレス パルマローザ フランキンセンス などーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理しているケモタイプ精油です。★「有機BIOグレード【BIO】」→オーガニック栽培 ※農薬は一切使われていません【BIO】と記載あるものは、オーガニック認定を受けた印です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等があることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、購入前にコメント欄へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできません。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・妊娠中や授乳中、3歳未満の子どもには使用しないでください・いかなる場合でも責任を負う事はできません#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#リンパドレナージ#アロマトリートメント#アロママッサージ#ラヴィンツァラ#ラベンサラ#オーガニック#BIO他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください。#tttアロマ