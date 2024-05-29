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メゾンマルジェラレプリカ レイジーサンデーモーニング オードトワレ100ml
商品番号 D73754619148
商品名

メゾンマルジェラレプリカ レイジーサンデーモーニング オードトワレ100ml
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"ご覧いただきありがとうございます。レプリカレイジーサンデーモーニング◆商品状態：新品未開封◆購入時期：2023年7月◆商品容量：100ml香りの持続時間:3～4時間程度(季節等によって変わります。)商品説明マルジェラで最も人気のある香水です。フィレンツェの朝がテーマの香水です。洗い立てのシーツの上を、なめらかな肌がそっとやさしく撫でる、そんなシーンを表現しています。立ち上るランドリーの心地よい爽やかな香りに包まれて、朝の目覚めを迎える感覚を想起させまフレッシュなグリーンの香りはオレンジやリリー、ローズから始まり、ラストにはムスクの香りがセクシーさも演出します。並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。コメントなし、即購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。\"
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