髪ファスシャンプー、トリートメント、マスク

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商品詳細
MEGUMIさんの著書『キレイはこれでつくれます』で紹介されています。髪ファスシャンプー髪ファストリートメント髪ファスマスクの3点セットです【中古】定価は7,480円（シャンプー、トリートメント）15,950円（マスク）です3点で30,910円でした。10回ほど使用しています【中古】神経質な方はご遠慮ください。#HFOROS#髪ファス#MEGUMI#キレイはこれでつくれます#フォロス種類···フケ/頭皮のかゆみ、ノンシリコン本体/詰め替え···本体香り···無香
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