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CHANEL ALLURE HOMME SPORT EDT 100ml
商品番号 R94757833585
商品名

CHANEL ALLURE HOMME SPORT EDT 100ml
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。シャネルアリュールオムスポーツ100mlEDTSP香水オードトワレCHANELALLUREHOMMESPORT香水メンズ男性用★シャネルアリュール新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月素肌に風を受けているような感覚に満ちた、スポーツとアウトドアのマインドをまとうフレグランス。スポーティーでカジュアルなスタイルの魅力に満ちたアリュール。フレッシュでセンシュアルな香りが、完全なハーモニーで身体と心を包み込みます。エレガントなニュアンスをもつ、フレッシュかつセンシュアルな香り。マンダリンのはじけるような爽やかさが、力強いセダーに調和し、センシュアルなトンカノートがホワイトムスクとともに深く包み込むような余韻をもたらします。光と風を愛し、いきいきと行動する男性のための香り。コメントなしでも購入OKです。
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