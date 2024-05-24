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ザ ノースフェイス デナリジャケット キッズ 130
商品番号 Q49261661136
商品名

ザ ノースフェイス デナリジャケット キッズ 130
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,462 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEのデナリジャケットになります。サイズ130ノースフェイス直営店で購入したものになります。使用回数は多くないですがフリース特有の毛羽立ちがあります。後ろ上側に気にならない程度のボールペンで書いたような小さな汚れがあります。(洗濯で取れるかも？)その他確認しておりますが見落としなどあるかもしれません。上記及び中古品をご理解の上よろしくお願いします。#THENORTHFACEキッズ#ノースフェイスキッズ#デナリジャケット130#デナリジャケットキッズ
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