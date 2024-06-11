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ミステリー貯金箱
商品番号 O23159910409
商品名

ミステリー貯金箱
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 8,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

55年ぐらい前の貯金箱オモチャです。最近清掃、調整して動くようにしました。ちゃんとコインをつかんで引っ込みます。
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