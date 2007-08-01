ACミラン 07/08 アウェイ ユニフォーム #7 アレシャンドレ・パト 長袖 ...

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サッカーセリエA②ACミラン07/08シーズンアウェイユニフォーム2007年FIFAクラブワールドカップ刺繍、パッチ付き#7アレシャンドレ・パトサイズ不明(おそらく海外L～XL程度)着丈約75cm、身幅約55cm素人採寸となります。多少の誤差はご了承ください。メーカーadidas素人保管品になります。神経質な方はご遠慮ください。使用感あり。小さなほつれ、汚れあり。背番号に一部ダメージあり。クラブW杯パッチダメージあり。サイズ表記ダメージあり。※その他、見落としている可能性もありますので画像を参考としてお考えください。他にもユニフォーム出品しております。#ピノユニフォームでご確認ください。※プロフィールにも記載させていただいておりますが、サイズが合わない、思っていた物と違う等の理由でのキャンセルや返品はお受けできません。あらかじめ商品説明欄や画像をご確認の上、ご不明点は質問頂き、ご納得の上ご購入下さい。また、ご購入後の質問等には返答致しかねます。※コンビニ/ATM払いをご希望のお客様はご購入後にコメントにてお支払い予定日をお知らせください。また、原則3日以内のお支払いをお願い致します。検索用カタールW杯アルゼンチンメッシロナウド三苫中田本田エムバペムバッペモドリッチビニシウスレコバデルピエロブッフォンキエッリーニ吉田長友浅野前田田中碧バルセロナレアル・マドリードユベントスACミランインテルリバプールチェルシーマンチェスターユナイテッドマンチェスターシティパリ・サンジェルマンバイエルンポグバイブラヒモビッチ中村俊輔ジダンフランスオランダJAPANマンUウェアTシャツサッカーキットフットサルフットボールプレミアリーグリーガ・エスパニョーラブンデスリーガセリエAマンCユーベバルサペップブラジルオランダイングランドイタリアクアドラードロシアドイツマラドーナ復刻ペレバッジョニューカッスルシアラープーマアディダスナイキカッパアンブロロットマクロンヒュンメルホマジダンアンリデシャンロナウジーニョエジルトルコサードウェアキット