【期間限定価格】読売ジャイアンツ　坂本勇人選手モデル　軟式用トレーニングバット

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読売ジャイアンツ 坂本勇人選手モデルのトレーニングバットです。購入後、数年使用しました。トレーニングバットですが、軟式ボールを打ったため大きな黒い汚れがあります。ご理解いただき、ご検討ください☆今はあまり出回っていない物だと思います！カラー···ピンク競技の種類···軟式素材···木他にも多数出品しております！お時間ありましたらご覧ください♪#maru8shop#坂本勇人#トレーニングバット#エスエスケイ#ssk#木製バット#ジャイアンツ#読売ジャイアンツ#読売巨人軍#名球会#バット#高校野球#大学野球#プロ野球#WBC#侍ジャパン#大谷翔平#ヌートバー#山田哲人#ダルビッシュ有#山川穂高#山本由伸#吉田正尚#近藤健介#源田壮亮#甲斐拓也#牧秀悟#岡本和真#丸佳浩#阿部慎之助#山田哲人