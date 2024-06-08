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ヘッド プロ エックス ダッフルバッグ L
商品番号 I32686303117
商品名

ヘッド プロ エックス ダッフルバッグ L
ブランド名 ヘッド
特別価格 税込 6,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。2週間前に購入し、1度のみ室内コートで使用しましたが、直接地面には置いていません。画像をご確認ください。上品な白いデザインでコートに映えます。ラケット、ウェア、ボール、着替え、シューズなど大容量のテニスバッグです。購入時のビニール袋（透明）、段ボール箱もございます。下記メーカーの商品説明です。宜しくお願い致します。ヘッドプロエックスダッフルバッグLWHITEWIMBLEDONBAGS2023DUFFLEBAGよりコンパクトながら、ラケットがすっぽりと収納できます。ホワイトカラーのデザインが、グラスコートのシーズンに映えます。大きなメインコンパートメントは3本程度のラケットが入り、温度調節機能CCT+でラケット、ストリングスを高温から守ります。さらに内蔵のシューズ収納、様々な持ち物を整理できる内ポケットと外ポケットを備えています。特徴-CCT+機能付き-2ウェイキャリーシステム：バックパックとショルダーキャリー使いが可能-外側にアクセサリー用大型ポケット-シューズシューズ収納ポケット-内側にジッパー付きポケット1つサイズ約71cm（全長）×30.5cm（高さ）×42cm（幅）発売日　2023年6月定価　　16,800円
http://narcologia.ru/goods/scissoring585196.html
http://narcologia.ru/goods/septet295319.html
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