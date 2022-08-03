大谷翔平 2022/8/3 オークランド戦実投球 試合使用ボール MLB証明付 ...

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商品詳細
付属品 MLB認証ホログラムMLB証明書 (画像参照）ホログラムシールです。ホログラムナンバーは購入者様の保護の為、隠します。大谷選手の実投球ボールはアメリカでも非常に手に入りにくく価値のあるものです。よろしくお願いいたします。試合では使用してますが、届いてからは使用してない為、未使用に近いにしております。２０２2年8月3日にロサンゼルスエンジェルス対オークランドアスレチック戦で先発大谷投手がChadPinder選手に投げたボールです。野球チーム···大リーグ・MLB#mlbauction#mlbオークション#大谷翔平
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