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中日ドラゴンズ　福留　ユニフォーム
商品番号 W19598168009
商品名

中日ドラゴンズ　福留　ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,815 円
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商品詳細

野球チーム···中日ドラゴンズ種類···ユニフォーム福留選手のユニフォームです。刺繍仕様です。サイズ　M-L
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