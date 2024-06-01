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ゴーセン テックガットタフ16 5張セット
商品番号 T85403446376
商品名

ゴーセン テックガットタフ16 5張セット
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。GOSENの硬式テニスガット、ナイロンマルチストリングのTecgutTuffの5本セット販売になります。使用機会がない為出品致します。まとめ買いを検討している方、ガット代を安価に済ませたい方におすすめです。即購入大歓迎です。よろしくお願いします。
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