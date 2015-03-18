桧山進次郎　レプリカユニフォーム

野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム桧山進次郎ユニフォーム2012年購入 サイズＯ数回着用していますが、目立った汚れやほつれはありません。自宅保管の中古品である事をご理解の上、ご購入してください。種類···ユニフォーム即購入していただいてかまいません。よろしくお願いします。



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