桧山進次郎　レプリカユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム桧山進次郎ユニフォーム2012年購入 サイズＯ数回着用していますが、目立った汚れやほつれはありません。自宅保管の中古品である事をご理解の上、ご購入してください。種類···ユニフォーム即購入していただいてかまいません。よろしくお願いします。
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