テニス用ラケットバッグ（大容量）

●特徴左右のポケットにテニスラケット2本ずつ入ります中央の大きなポケット内に小物入れがあります（写真4）外にも小物入れがついています（写真8,9）裏面に靴用チャックポケットがあります全てチャック健在です。●注意5年程、試合のみで使いました。多少の汚れキズがありますが、実用に問題ありません。外小物入れに2cm程の穴があるので（写真9）鍵など小さなものは内小物入れに入れてください。



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