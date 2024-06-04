広島カープ 51 鈴木誠也選手 ハイクオリティユニフォーム デサント O

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【ブランド】DESCENTE／デサント【商品】広島東洋カープハイクオリティユニフォーム51鈴木誠也選手限定【サイズ表記】O【採寸（平置き）】着丈:約85cm身幅:約61cm首元〜袖口:約40cmあくまでも素人での計測であり、多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。【カラー】レッド／赤系光の当たり具合などで若干色味が違う場合がございます。またブラウザやパソコンなどの環境により、実際のカラーと異なる場合がございます。予めご了承ください。【素材】ポリエステル100%【状態】目立ったダメージ等は見受けられませんが、あくまでも中古商品としてご理解を頂き、ご検討の程よろしくお願い致します。コンパクトに畳んでの発送となります。野球チーム···広島東洋カープ種類···レプリカユニフォーム